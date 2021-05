Rystad Energy: Forventer investeringer på 810 milliarder dollar innen havvind

Havindustriens globale kapasitet vil overstige 250 gigawatt (GW) innen 2030, og det er først og fremst de planlagte prosjektene som vil drive veksten. Det viser en ny rapport fra analysehuset Rystad Energy.

Ifølge rapporten vil de kombinerte kapital- og driftsutgiftene for havvind det kommende tiåret bli på 810 milliarder dollar – rundt 6,75 billioner kroner.

Tredoblet siden 2016

Ved utgangen av 2020 var den kumulative kapasiteten til globale havvindprosjekter kommet opp til 33 GW, nesten en tredobling siden 2016. Fremover forventer Rystad at den globale kapasiteten vil nå 109 GW innen 2025, og øke til 251 GW innen 2030 – som gir en årlig gjennomsnittligøkning på 22 prosent.

Årlige utgifter forventes at vil fortsette å stige til 126 milliarder dollar i 2030, etter en kortvarig nedtur i 2022 og 2023, mens det er også ventet at kapitalutgiftene (capex) vil gå fra å utgjøre dagens 95 prosent av de totale utgiftene, til rundt 80 prosent innen 2030, da all den nye kapasiteten vil kreve mer for å drifte og vedlikeholde.

Rystad forventer at 2030 vil bli et skjæringspunkt for når havvindinvesteringene vil komme på nivå med offshore olje- og gass, ekskludert letekostnader, på omtrent 100 milliarder dollar.

– Det kolossale investeringsnivået som forventes i havvindindustrien dette tiåret gjenspeiler de ambisiøse målene som både selskaper og myndigheter har satt. Etter hvert som markedet modnes og stordriftsfordeler oppnås, kan investeringene øke ytterligere og utløse enda mer installert kapasitet, skriver havvindanalytiker hos Rystad Energy, Petra Manuel, i rapporten.

Europa er pådriveren

Det er ventet at Europa vil være den dominerende faktoren i havvindforbruk dette tiåret, med til sammen rundt 300 milliarder dollar.

Kina, som har vært det største pådriveren de seneste to årene, vil bruke nærmere 110 milliarder dollar på havvind det kommende tiåret. Men det er ventet at både Sør-Korea, Taiwan og Japan vil øke investeringene sine etter hvert som flere prosjekter blir klare.

USA venter Rystad derimot at vil falle litt bakpå innen havvind på grunn av lovgivning og forsinkede tillatelsesprosesser for den amerikanske havvindindustrien. Rystad Energy forventer at det bare blir investert 70 milliarder dollar i havvind i Nord- og Sør-Amerika det kommende tiåret.

Først i 2023 tror Rystad at landene på den andre siden av dammen vil begynne å investere betydelige i havvind.