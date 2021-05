Godt kapitalisert og rigget for videre vekst

Se webcast av kvartalspresentasjonen direkte klokken 11.00 her.

Solselskapet Ocean Sun hadde driftsinntekter på 1,6 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 2,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på minus 3,3 millioner, mot 1,9 millioner i fjorårets tre første måneder.

Selskapet sitter på 94 millioner kroner i kontanter pr. 31. mars, og er godt kapitalisert med tilgjengelig likviditet for å støtte fremtidig vekst, ifølge kvartalsrapporten.

I rapporten fremgår det også at Ocean Sun og Statkraft har fullført den første fasen av Banja HPP-prosjektet i Albania. Installasjonen er viktig for å vise designet og gi Ocean Sun et konkurransefortrinn. Fase to av prosjektet innebærer installasjon av tre ekstra flytere av samme størrelse, og vil blant annet kunne gi ytterligere kostnadsfordeler.

I tillegg startet selskapet opp med et prosjekt utenfor kysten av Gran Canaria i januar, som en del av et konsortium med Fred Olsen, Innosea, Plocan og ITC. Det har også signert en avtale med MP Quantum Group for å utvikle et flytende solanlegg i Hellas og Kypros.

Osean Sun-aksjen har fått juling så langt i år og er ned 37,05 prosent, til 30,5 kroner.

