Energiselskapet Horisont Energi har inngått et samarbeid med miljøorganisasjonen Bellona om virkemidler for karbonfangst- og lagring, fremgår det av en melding fra selskapet.

Horisont Energi skal produsere utslippsfri hydrogen og blå ammoniakk i storskala, og lagre karbondioksid i et nytt lager under havbunnen.

Fangst- og lagringsprosjektet (CCS) har fått navnet Polaris og vil kunne ta imot mer enn 100 millioner tonn karbondioksid. Det utgjør dobbelt så mye som Norges årlige klimagassutslipp, ifølge Horisont Energi.

Et av regjeringens største klimatiltak er etableringen av CO2-lageret Northern Lights. Kapasiteten er derimot ikke tilstrekkelig for at Europa skal halvere utslippene i 2030 og Horisont skal bygge det neste lageret.

– Snøballen har begynt å rulle, og allerede nå kommer lagringsalternativ nummer to. Det nye karbonlageret viser at karbonfangst -og lagring ikke er noe bare staten driver med, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona i meldingen.