Cloudberry Clean Energy blir ASA

På generalforsamlingen til Cloudberry Clean Energy ble det vedtatt at selskapet bli et allmennaksjeselskap. Dette innebærer at selskapet bytter ut AS til ASA, minimum egenkapital økes fra 30.000 til 1 million kroner og selskapet underlegges allmennaksjelovens bestemmelser. Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet mandag.

Cloudberry Clean Energy holder på innen fornybar energi, og eier, utvikler og driver vannkraftverk og vindparker i Norge og Sverige. Selskapet har kontorer i Oslo og i Karlstad.