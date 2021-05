Nel Hydrogen Electrolyser, et datterselskap av Nel, har i dag inngått samarbeid med amerikanske First Solar – ledende i solcellesektoren – ifølge børsmeldingen.

Selskapene skal utvikle integrerte solcelle-hydrogenfabrikker.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å levere den laveste totale kostnaden på solar til hydrogen, sier Jon André Løkke i børsmeldingen.

I oppstarten vil First Solar og Nel samarbeide om å «utvikle integrert kraftverkskontroll, overvåkningskontroll- og datainnhentingssystem (SCADA)».

Konsernsjef Mark Widmar i First Solar sier at selskapets CadTel-teknologi er godt posisjonert til å adressere markedsbehovet for storskala grønn hydrogen.

I en separat børsmelding melder Nel om salg av en 2 MW elektrolysør i MC400-beholder fra H2 Energy.