Røkkes fornybarverdier på 15,9 mrd.

Fasiliteten kan i tillegg økes med ytterligere 100 millioner euro.

Med dette vil selskapet ha likviditetsreserver på 9,3 milliarder kroner, men justert for kjøpet av Mainstream Renewable Power er likviditetsreserven på 3,7 milliarder kroner.

Selskapet opplyser også at det har satt i gang en prosess om å flytte fra Euronext Growth til Oslo Børs. Dette ventes fullført nå i andre kvartal.



Minus for vind og karbon

Aker Horizons består av en rekke relativt nyetablerte porteføljeselskaper innen fornybar energi, og foreløpig tjener de ikke penger.

Aker Offshore Wind hadde ingen inntekter i kvartalet og fikk et underskudd på 53 millioner kroner, mens Aker Carbon Capture hadde inntekter på 63 millioner og et underskudd på 24 millioner.

Aker Clean Hydrogen, som hentet 3,45 milliarder kroner i en emisjon og gikk på børs i forrige måned, opplyser tirsdag at det undersøker mulighetene for et hydrogenanlegg på Aukra. I forbindelse med dette vil søsterselskapet Aker Carbon Capture sammen med SINTEF se på mulighetene for en ny fangstteknologi som kan benyttes i produksjonen av hydrogen.

Svak kursutvikling

Aker Horizons-aksjen har falt mye siden den ble børsnotert i begynnelsen av februar.

Før børsnoteringen gjorde selskapet en emisjon til 35 kroner pr. aksje, og første dag på børs ble aksjen tatt imot med jubel og føk opp i 55 kroner på det høyeste, før den endte på 42 kroner.

Siden har det stort sett vært utforbakke, og nå noteres aksjen til 30 kroner – 14 prosent under emisjonskurs og nesten 30 prosent lavere enn sluttkurs første børsdag.

Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen har bidratt sterkt til nedturen. Førstnevnte aksje har falt 38 prosent i år, mens sistnevnte er ned 28 prosent siden børsnotering i mars.