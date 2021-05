SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Energiselskapet Aker Offshore Wind hadde driftsinntekter på 1,7 millioner kroner i første kvartal, mot en halv million i samme periode i fjor. Driftsresultatet svekket seg ytterligere og endte på minus 59,9 millioner kroner, fra 41,9 millioner i fjorårets tre første måneder.

Resultatet før skatt endte med et tap på 69,6 millioner kroner, mot minus 52,6 millioner kroner i første kvartal i fjor. Kontantbeholdningen endte på 425 millioner kroner.

Aker Offshore Wind gjorde fremskritt i porteføljen av utviklingsprosjekter og prospekter i løpet av kvartalet, og det tok ytterligere steg for å styrke konkurranseposisjonen i den flytende havvindindustrien.

«Porteføljen vår utviklet seg godt, spesielt støttet av den operasjonelle utviklingen i konsortiene vi er en del av globalt», sier Astrid Skarheim Onsum, adm. direktør i Aker Offshore Wind i en børsmelding.

Selskapet har en portefølje på mer enn 1,5 gigawatt (GW) med prosjekter og prospekter, og det samarbeider med eksterne partnere, som Ocean Winds (et joint venture mellom EDPR / Engie). I løpet av første kvartalet inngikk vindselskapet en samarbeidsavtale med Statkraft for å utforske muligheter for vindkraftprosjekter til havs på norsk sokkel. Det ble også inngått en avtale med Hexicon i mars, for å utforske mulighetene for å realisere flytende vindprosjekter utenfor Sverige.

Aker Offshore Wind forventer ytterligere fremgang i porteføljen i løpet av 2021, og det er i ferd med å forberede havvindprosesser i Norge og Skottland. Disse forventes å bli sendt inn i løpet av året.

Les hele kvartalsrapporten her.

Aker Offshore Wind (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1,7 0,5 Driftsresultat -59,9 -41,9 Resultat før skatt -69,6 -52,6 Resultat etter skatt -69,6 -52,6