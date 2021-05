Aker-selskap sikrer hydrogenavtale med øy-kommune på Vestlandet

Energiselskapet Aker Clean Hydrogen skal samarbeide med øykommunen Aukra, som ligger rett vest for Molde, for å utforske mulighetene om å realisere et produksjonsanlegg for hydrogen, ifølge en melding fra selskapet.

Aukra Hydrogen Hub-prosjektet satser på tilgangen til naturgass fra det lokale gassbehandlingsanlegget på Aukra, og hydrogenanlegget vil dele naturgassen opp i CO2 og hydrogen.

CO2 vil lagres permanent, og det rene blå hydrogenet kan brukes til å avkarbonisere lokale industrielle prosesser, gi utslippsfritt drivstoff til sjø- og veitransport, samt å bli eksportert til europeiske hydrogenforbrukere.

Aker Clean Hydrogen vil, i avtale med Aukra kommune, gjennomføre en mulighetsstudie om den potensielle utviklingen av et hydrogenknutepunkt som neste trinn. Aker-selskapet er også godt posisjoner for å levere Aukra Hydrogen Hub etter å ha bygget store deler av det opprinnelige gassbehandlingsanlegget.

Som en del av utviklingen vil søsterselskapet Aker Carbon Capture, sammen med forskningsinstituttet SINTEF, utforske ny fangstteknologi.