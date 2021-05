Lyse med BBB+-rating

Lyse får en rating på BBB+/stabile utsikter av ratingbyrået Scope Ratings, og de sier samtidig at senior usikret gjeld er uendret med rating på BBB+, samt kortsiktig rating er videre bekreftet med S-2.

Det kommer frem i en melding fra selskapet tirsdag.

Liker variasjonen

Rankingen blir støttet av Lyses diversifiserte forretningsmodell, med virksomheter innen energiproduksjon, kraftdistribusjon og telekommunikasjon.

«Over tid har Lyse sett en økende andel av konsernets EBITDA generert av en kombinasjon av robust infrastruktur-segmenter, som monopolistisk kraftdistribusjon og fiberoptisk TV og bredbåndstjenester. Kombinert anslår vi at disse segmentene vil representere mest av selskapets normaliserte EBITDA-bidrag over tid», skriver Scope Ratings i analysen.

Selv om Lyses resultater ikke ble som håpet i 2020 på grunn av lavere kraftpriser og investeringer, mener ratingbyrået likevel at dette bare er midlertidig og forventer positiv fri driftskontantstrøm allerede i 2021.

Allerede tidlig i 2021 har både volum og priser økt innen kraft, og i kombinasjon med stabile telekom- og nettlønnsomhet, noe som gjør at den økonomiske risikoprofilvurderingen av selskapet kan forbedres igjen.

Stabile utsikter

Scope Ratings mener også at Lyse har stabile utsikter, noe som gjenspeiler deres forventning om at energiselskapet vil opprettholde den diversifiserte forretningsmodellen og at selskapet har en sterk likviditet dekker både den kortsiktige gjeld og selskapets investeringsprogram.

En oppjustering av ratingen er likevel mulig hvis kontantstrømmer viser seg å være høyere enn estimert av Scope, som vil bidra til en bærekraftig positiv fri driftskontantstrøm, reduksjon i gjeld og en forbedret finansiell risikoprofil.

På en annen side vil en negativ vurdering være mulig hvis Lyses finansielle risikoprofil svekkes på grunn av lavere grossistpriser eller gjeldfinansierte transaksjoner.