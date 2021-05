Kursras i Nel: Svake tall, mener analytikere

Nel-aksjen faller pladask på Oslo Børs i morgentimene etter fremleggelsen av regnskapstall for første kvartal.

Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities tror markedet reagerer negativt på lav vekst i topplinjen sammenlignet med det som var forventet.

– Selv om inntektene var på linje med våre forventninger, var de noe lavere enn ventet i markedet, spesielt i elektrolysesegmentet. De brenner også mye kontanter i kvartalet som nok tolkes negativt. Noe forklares av høyere arbeidskapitaloppbygging, som vil generere inntekter, men også capex var høyere enn det vi ventet. Det viser at fremtidig vekst koster, sier han.

Aksjeblemme

Som ventet ble Nels resultater preget av kursfall i Everfuel, der Nel har en eierandel på nesten 20 prosent. Nel gjorde en negativ verdijustering av investeringen i Everfuel på 466 millioner kroner i kvartalet. Det ble også tatt en negativ verdijustering av aksjeposten i Nikola på 13 millioner kroner.

– Endringen i finansielle eiendeler mener jeg markedet bør ha god innsikt i. Disse effektene vet man allerede ved kvartalsslutt, så det bør ikke være en nyhet nå, sier Aarvik.

ROPER SELG: Analytiker Gard Aarvik har salgsanbefaling og kursmål 8 kroner i Nel-aksjen. Foto: Andreas Klemsdal

Aarvik mener rapporten til Nel var noe på den svake siden og tror ikke på en snuoperasjon i Nel-kursen med det første.

– Vi har et kursmål på 8 kroner for Nel-aksjen, så sånn sett mener vi alle bevegelser ned mot det er riktig. Vi har tro på hydrogenmarkedet, men syns prisingen er for høy og at den ikke hensyntar risiko knyttet til markedet, konkurranse eller fremtidig profitabilitet, sier han.

Høyt priset

Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux mener som Aarvik at tapet på aksjeposten i Everfuel burde være kjent for markedet. Bertheussen tror mye av kursfallet tirsdag kommer av få nyheter og noe svakere tall enn ventet.

– Kursreaksjonen er et tegn på at markedet begynner å bli utålmodig. I Nel har det vært priset inn mye suksess langt ned i veien, men rapporten i dag viser at det har skjedd veldig lite siden sist gang Nel leverte tall.

HØY PRISING: I Nel har det vært priset inn mye suksess langt ned i veien, mener analytiker Andreas Bertheussen. Foto: Iván Kverme

Nel hadde en omsetning på 157 millioner kroner i årets første kvartal, sammenlignet med 127 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på -74 millioner kroner, mot -65 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Analytikere ventet på forhånd en omsetning på 204 millioner kroner i kvartalet, varierende mellom 150 og 242 millioner kroner. Ebitda var ventet til -63 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

Nel faller hele 8 prosent etter to timers handel. Hittil i år er Nel ned over 22 prosent og de siste tre måneder er aksjen ned over 30 prosent.