ABG Sundal Collier spår skadeskutte Scatec opp 43 prosent

ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på Scatec fra 360 til 310 kroner. Ifølge TDN Direkt mener tallknuserne at den siste tids kursfall, som følge av selskapets utfordringer i Ukraina, byr på en kjøpsmulighet.

«I vår SOTP (sum of the parts, red.anm) har vi verdsatt eiendelene i Ukraina til seks kroner pr. aksje, som dermed representerer en lav andel av eksponeringen til Scatec», skriver meglerhuset.

ABG Sundal Collier opererer ifølge TDN Direkt med et estimat på «kjerne-NAV», som er eiendelsverdiene ekskludert ordrebok og pipeline, på 143 kroner pr. aksje, som betyr at kursen mot kjerne-NAV er rundt 1,6. Det beskriver analytikerne i meglerhuset som attraktivt.

Trøbbel i Ukraina

Fredag i forrige uke presenterte Scatec sine kvartalstall. Selskapet fikk en EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 631 millioner kroner i første kvartal, opp fra 503 millioner kroner fra samme periode i fjor. Samtidig ble det kjent at Scatec er i brudd med lånebetingelser i Ukraina. Pareto Securities skrev i en oppdatering at Ukraina-situasjonen fremhever emerging markets-risikoen i selskapets virksomhet. Nyheten førte til et kursfall på 11 prosent i løpet av fredagen.

Nordea Markets har valgt å kutte kursmålet på Scatec fra 380 til 400 kroner og gjentatt sin kjøpsanbefaling på aksjen, ifølge TDN Direkt. Samtidig har DNB Markets kuttet kursmålet på Scatec fra 205 til 190 kroner og gjentatt sin salgsanbefaling.

Brannslukking

Mandag kjøpte Argentos AS, et selskap kontrollert av adm. direktør Raymond Carlsen i Scatec, 22.500 aksjer i Scatec til en snittkurs på 221,28 kroner stykket, tilsvarende nesten 4,98 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen og eier Raymond Carlsen, direkte og gjennom Argentos AS, nesten 3,13 millioner aksjer i Scatec.

Tirsdag omsettes aksjen for 216,90 kroner, ned 5,0 prosent.