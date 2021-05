Energi Norge venter milliardinvesteringer i vannkraft

– Jeg er svært fornøyd med at kontantstrømskattegrepet bare noen måneder inn i det nye året gir et løft for nyinvesteringer i vannkraft, sier adm. direktør Knut Kroepelin i Energi Norge.

Regjeringens tiltak for å øke investeringene i vannkraft er den såkalte kontantstrømskatten. Den innebærer at selskapene fra og med i år kan utgiftsføre hele kostnaden for nye investeringer i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres.

I det tidligere regelverket skulle investeringene utgiftsføres gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år. Meningen med skatteendringen var at kraftselskapene skulle betale mindre skatt når de investerer, og dermed blir tilført betydelig likviditet.

Bare fire måneder etter at skatteendringen ble innført, konkluderer Energi Norge med at flere medlemsbedrifter har innsett at det er blitt mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk.

– Det kan komme milliardinvesteringer i vannkraften i løpet av den nærmeste fremtiden. Og det trengs, hevder Kroepelin.

Han viser til at strømforbruket i Norge er ventet å øke med mellom 30 og 40 TWh (terawattimer) frem mot 2040.

Store ringvirkninger

– Elektrifiseringen av Norge vil fortsette med full styrke de neste årene, og er helt nødvendig om vi skal oppnå målene om kraftig reduserte utslipp i tråd med Paris-avtalen. Derfor er det helt nødvendig med oppgraderinger som gir oss mer kraft, sier Kroepelien.

SKATT VIRKER: Adm. direktør Knut Kroepelien i Energi Norge gleder seg over økte vannkraftinvesteringer. Foto: Caroline Roka

Ett av prosjektene som nå er blitt lønnsomt, er oppgraderingen av Høgefoss kraftstasjon i Nissedal i Telemark. Der er ett av to aggregater i stasjonen fra 1936, og dermed overmoden for utbytting.