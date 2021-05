Nel-aksjen kollapset atter en gang

Nel-aksjen har tillagt seg en vane å kollapse i forbindelse med tallslipp. Med unntak av andrekvartalsrapporten i fjor, har aksjen falt markant hver gang selskapet har presentert tall de fire siste gangene. Da selskapet la frem tall for tredje kvartal i fjor falt aksjen 5 prosent og etter fjerdekvartalstallene ramlet aksjen over 11 prosent.

Historien gjentok seg tirsdag. Etter å ha lagt frem det analytikere omtaler som svake førstekvartalstall, falt Nel-aksjen pladask. Aksjen åpnet ned rundt 10 prosent, men fallet tiltok utover dagen og tirsdag ettermiddag var den ned hele 16 prosent.

Sist gang Nel-aksjen falt tilsvarende var da en fyllestasjon for hydrogen eksploderte på Kjørbo i Sandvika.

Konsernsjef Jon Andre Løkke vil ikke svare på hvorfor markedet gjentatte ganger skuffes av det Nel legger frem. Knyttet til kursfallet tirsdag mener han at Nel-aksjen tynges av et bredere fall blant hydrogenaksjer.

– Jeg kommenterer ikke aksjekursen i Nel spesifikt, men det kan se ut som hele «hydrogenspacet» har beveget seg siste tiden, med mye røde kurser. Jeg tror ikke man skal overanalysere hvor mye av fallet i Nel-aksjen som er selskapsspesifikt, sier Løkke.

Flere hydrogenselskaper hadde en tung dag på Oslo Børs tirsdag, men Nel falt desidert mest.

– Hvorfor faller hydrogenaksjer så mye?

– Det vet jeg ikke. Jeg følger ikke med fra dag til dag og time til time. Jeg har andre ting å følge med på, som å bygge langsiktige verdier, sier Løkke.

Svak rapport

Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities mener rapporten til Nel var på den svake siden og tror ikke på en snuoperasjon i Nel-kursen med det første.

– Vi har et kursmål på 8 kroner for Nel-aksjen, så sånn sett mener vi alle bevegelser ned mot det er riktig. Vi har tro på hydrogenmarkedet, men syns prisingen er for høy og at den ikke hensyntar risiko knyttet til markedet, konkurranse eller fremtidig profitabilitet, sier han.

ROPER SELG: Analytiker Gard Aarvik har en salgsanbefaling og kursmål 8 på Nel-aksjen. Foto: Privat

Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux tror mye av kursfallet tirsdag kommer av få nyheter og svakere tall enn ventet.

– Kursreaksjonen er et tegn på at markedet begynner å bli utålmodig. I Nel har det vært priset inn mye suksess langt ned i veien, men rapporten i dag viser at det har skjedd veldig lite siden sist gang Nel leverte tall, sier han.

HØYT PRISET: Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen mener Nel er høyt priset. Foto: Ivan Kverme

Nel hadde en omsetning på 157 millioner kroner i årets første kvartal, sammenlignet med 127 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på -74 millioner kroner, mot -65 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Analytikerne ventet på forhånd en omsetning på 204 millioner kroner i kvartalet, varierende mellom 150 og 242 millioner kroner. Ebitda var ventet til -63 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

– Vi er ganske fornøyd med en økning på 24 prosent midt i coronapandemien. I flere kvartaler i fjor hadde vi flat eller marginal økning i omsetningen. Vi sliter fortsatt med å reise og det er krevende å få folk inn i land for å gjøre installasjon. Vi er tålelig fornøyde med tingenes tilstand på topplinjen, sier Løkke.