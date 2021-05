Muligheter innen batteri og energilagring for Røkke

Adm. direktør Kristian Røkke sier onsdag at det finnes muligheter for Aker Horizons innen batteriteknologi og energilagring som potensielle tillegg i selskapets portefølje.

– Nå har vi fire veletablerte plattformer i dag, med Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind, Aker Clean Hydrogen og Mainstream Renewable Power. Det er mye som skjer innenfor disse selskapene. Vår hovedoppgave vil være å støtte disse i den industrielle utviklingen fremover og innen M&A for alle disse selskapene, sier Røkke og legger til:

– Det vi ser veldig klart er at batteriteknologi og energilagring er en fremvoksende og interessant del for oss, både for Aker Offshore Wind og Mainstream sitt perspektiv i forbindelse med hybride prosjektløsninger, men potensielt også som et stand-alone-område.

Fornøyde med REC

Aker Horizons eier omtrent 25 prosent av REC Silicon, hvor Kjell Inge Røkke er blitt styreleder, og Kristian Røkke sier han er fornøyd med det og mener REC har vært en god investering.

– Vi følger nøye med på Rec Silicon, og synes det er spesielt interessant angående det vi nettopp snakket om rundt batterier. Det er alt jeg kan dele av planer for Rec på dette tidspunktet, sier han.

Ifølge Aker Horizons-sjefen bruker de også mye tid på plastproblematikken, som Røkke jr. ser på som et stort og stadig voksende problem globalt, skriver TDN Direkt. Og selv om mye av tiden blir brukt filantropisk, ser de også etter kommersielle ideer og muligheter.

– Det er masse nye idéer internt og eksternt, men det er også viktig for oss å fortsette å ha disiplin hva gjelder hvor vi bruker tiden vår, sier Røkke.