Equinor samarbeider om havvind i Polen

Prosjektene har mulighet for en samlet kapasitet på 1.440 MW og er blant de første som får tildelt havvindlisenser i Polen.

– Kontraktene for Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene er et gjennombrudd for Equinor i Polen, og de bidrar til at landet kan nå sine ambisjoner om en endret energimiks. En fullskala utbygging av de to prosjektene vil utgjøre et nytt knutepunkt for havvind i Østersjøen, sier Pål Eitrheim, som er konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

Den samlede kapasiteten til de to prosjektene kan produsere nok fornybar havvindkraft til å forsyne 2 millioner polske hjem. De er blant de største havvindprosjektene som nå er under planlegging i Polen.

I påvente av alle nødvendige avtaler og avhengig av endelig investeringsbeslutning fra Equinor og Polenergia, kan byggearbeidene starte i 2024, skriver Equinor i en pressemelding.

