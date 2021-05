SEB og ABG Sundal Collier nedjusterer sine kursmål på Aker Offshore Wind etter rapporten for første kvartal 2021 tirsdag, ifølge TDN Direkt. DNB Markets kutter sitt kursmål på Aker Horizons.

Kjell Inge Røkkes vindselskap meldte om gode fremskritt i porteføljen i første kvartal, men meglerhusene lar seg ikke imponere over tallene.

SEB nedjusterer sitt kursmål på Aker Offshore Wind til 7,30 kroner fra 10 kroner, og fastholder kjøpsanbefalingen.

Meglerhuset viser til at tidligfaseutbyttere av havvind, som Aker Offshore Wind, bruker penger over flere år, og peker på at å kommunisere og visualisere fremgang i prosjektene er utfordrende.

Meglerhuset venter ikke at selskapet vil nå noen vesentlige milepæler før tildelingen av den kommende lisensrunden i Skottland, hvor søknadsfristen er 16. juli.

Kursmålet nedjusteres ettersom meglerhuset legger inn noe mer forsiktighet i kursmålet.

ABG Sundal Collier nedjusterer sitt kursmål på Aker Offshore Wind til 10 kroner fra tidligere 17 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes og oppdateringen har fått den treffende tittelen som har overskriften «The wating game continues».

Nedjusteringen av ABGs seksmånederskursmål begrunnes med at Aker Offshore Wind er et av de mest rentesensitive selskapene blant selskapene meglerhuset dekker innen fornybar energi, samt svak utvikling blant sammenlignbare selskaper.

DNB Markets nedjusterer sitt kursmål på Aker Horizons-aksjen til 40 kroner fra 57 kroner og fastholder en kjøpsanbefaling. Nedjusteringen skyldes lavere aksjekurser på selskapets børsnoterte eiendeler, ifølge en oppdatering onsdag.

Aker Horizons-sjefen ser muligheter innen batteri og energilagring, sier han etter rapporten tirsdag.

Aker Horizons har blant annet eierandeler i de børsnoterte selskapene Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture, Aker Clean Hydrogen og REC Silicon.