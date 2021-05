Noreco sikret ny milliardpakke

Norwegian Energy Company (Noreco) har sluttført en reservebasert lånefasilitet på 1,1 milliarder dollar, opplyser selskapet onsdag. Den ble lansert tidligere i år – og erstatter selskapets nåværende reservebaserte fasilitet på 900 millioner dollar.

Den nye fasiliteten løper til 2028, med amortisering fra andre halvår 2024.

Lånekostnadene oppgis å være på linje med kostnadene i den gamle fasiliteten. Disse kan imidlertid endres basert på ytelsesindikatorer knyttet til utslipp og produksjon av fornybar energi.

Videre inneholder den nye fasiliteten en opsjon for utvidelse med inntil 400 millioner dollar, som kan benyttes til fremtidige kommersielle muligheter.

«Viktig milepæl»

Finansdirektør Euan Shirlaw omtaler refinansieringen som en viktig milepæl for Noreco, og tilføyer at selskapet med en sterk kapitalstruktur er fullfinansiert for å levere gjenutviklingsprosjektet på Tyra.

I den gamle fasiliteten har Noreco trukket 751 millioner dollar.