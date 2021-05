Der Aktionär spår flukt fra NEL

NEL har vært Der Aktionärs store norske vinneraksje siden det tyske magasinet rykket ut og anbefalte NEL så langt tilbake som i oktober 2017, båret frem særlig av aksjebloggeren Michel Doepke.

Siden dengang steg NEL 500 prosent, og Clearstream-kontoen som har huset tyske investorer har dominert NELs aksjonærliste.

Det gjør tyskerne fortsatt. Clearstrem har 664 millioner aksjer tilsvarende 45,6 prosent av NEL. Men førstekvartalstallene fra selskapet imponerte ikke Der Aktionär. I videobloggen Maydorns Meinung rykket Der Aktionär-profil Alfred Maydorn ut og slaktet prisingen av NEL.

– Bare verdt 0,50 euro

– Aksjen kommer fra 30 cent og lavere enn det. Spørsmålet er hva som er riktig kurs. Jeg vil si bare 50 cent eller 60 cent. Hvis man er superoptimistisk kan man si én euro, men det er maksimum, sier Alfred Maydorn i videobloggen.

Maydorns argument er at forventningene til NEL har vært så høye, og at skuffende tall blir forsterket.

– Tallene var ikke så dårlige, men 24 prosents vekst i salget er altfor lite når man forventer så mye fra selskapet. Ok, men hvis du ser på tallene var omsetningen omtrent 16 millioner euro, men selskapet er priset til 3 milliarder, og da må du levere mer enn 24 prosents vekst.

– Flere vil flykte

– Verre var det at den negative kontantstrømmen på 18 millioner er høyere enn omsetningen, og det er dramatisk. Du må spørre deg hvorfor du tar over virksomheter som genererer så mye minus, sier Maydorn.

– Jeg ser nå at hvis denne hydrogenboblen sprekker vil investorer faktisk se tallene nå. Både jeg, børsen og investorene har sagt at de vil se tallene nå, men de kommer ikke. En del investorer har flyktet, og jeg tror flere vil flykte, så i dag er vi en fase der man forsterker ting - gode tall, men også dårligere tall, og når man har så store ambisjoner og blir skuffet, så har det en effekt, sier Maydorn.

Flere norske analyser

Maydorn blir spurt om det kan stilles spørsmål med hele teknologien.

– Hydrogen har noe for seg, men ikke i den utstrekning man trodde. På en tid skulle annenhver bil gå på hydrogen. Fantasien løp løpsk fra realiteten, og det er nok ikke flere muligheter til å gjøre nye fusjoner. Det må betales for, og det ser ut som det er problemet, sier Maydorn.

Flere norske meglerhus er ute med nye NEL-analyser, deriblant ABG og Berenberg. ABG sender kursmålet fra 30 til 20, mens Berenberg kutter fra 33 til 30. Pareto gjentar sin salgsanbefaling med kursmål på lave 8 kroner, og er mer på linje med Der Aktionär.

Ifølge Der Aktionär har Alfred Maydorn analysert aksjer i over 20 år, og har vært med på å bygge aksjemarkedsmagasinet som er utgitt i over 15 år. Siden 1997 har han skrevet sitt eget aksjemarkedsbrev som fokuserer på høyvekstaksjer med over gjennomsnittet prispotensial, helst fra teknologisektoren. Høsten 2011 ga han ut boken «100 prosent med aksjer».