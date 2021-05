Equinor kjøper fornybarselskap

Equinor har fullført en avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i det polske fornybarselskapet Wento fra investeringsselskapet Enterprise Investors for 91 millioner euro, før justeringer for netto kontanter.

Wentos forretningsplan omfatter en netto portefølje av solenergiprosjekter i ulike utviklingsfaser med en kapasitet på om lag 1,6 gigawatt (GW).

– Denne transaksjonen vil styrke og utvide vår portefølje i Polen, som er et voksende marked for vår fornybarsatsing. Polen har en ambisiøs plan for vekst i fornybart fremover. Dette gir oss en vekstplattform på land og styrker vårt bidrag i energiomstillingen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, i en melding.

Wento vil bli et datterselskap i Equinor.