Venter bedring etter tungt år

Torsdag morgen la adm. direktør Anette S. Olsen og finansdirektør Richard Olav Aa frem Bonheurs resultater for første kvartal.

I løpet av årets tre første måneder omsatte Fred. Olsen-familiens Bonheur for 1,3 milliarder kroner, mot 1,9 milliarder på samme tid i fjor. Driftsresultatet endte på 9 millioner kroner, opp fra minus 101 millioner i fjorårets første kvartal.

Bonheur (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1.338 1.967 Driftsresultat 9 -101 Resultat før skatt 26,7 127,6 Resultat etter skatt -35 118

Nettoresultatet endte på minus 35 millioner kroner, mot et overskudd på 118 millioner kroner i første kvartal 2020.

– Vi er fortsatt preget av coronastans i cruisevirksomheten, men fremover endres også utsiktene der. I Storbritannia har alle over 50 fått tilbud om vaksine, og det er stor etterspørsel etter cruise i andre halvår og neste år, sa Aa under Bonheurs presentasjon.

I april ble det kjent at selskapet planlegger å invitere briter på norgescruise i sommer, men uten å sette passasjerene i land i Norge. Til dette skal ett av de fire skipene som nå ligger i opplag mobiliseres. Cruisesegmentet hadde naturlig nok ingen inntekter i kvartalet, og det negative driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 141 millioner skyldes hovedsakelig kostnader i forbindelse med å holde skipene i opplag.

Etter et år med globale reiserestriksjoner gikk cruisevirsomheten alene på et nettotap på i overkant av én milliard kroner i 2020.

Økte kraftpriser

I tillegg til at cruisevirksomheten trolig kommer på bena igjen pekte Aa på at kraftprisene økt, og at oppdragene innen offshore vindservice er flere enn i fjor.

I første kvartal var dog kraftproduksjonen om lag 20 prosent lavere enn normalt, mens den på samme tid i fjor lå 8 prosent over normalen. Dermed endte EBITDA-resultatet for Fred. Olsen Renewables på 333 millioner kroner, ned fra 419 millioner i første kvartal 2020.

I Skottland har konsernet sikret konsesjon for ytterligere 148 Megawatt innenfor landbasert vind. Ferdigstillelsen av vindparken Högaliden i Svergie er imidlertid stadig forsinket, men ventes sluttført i løpet av juli.

Etter et tregt fjorår innen offshorevindservice hadde dette segmentet nok å gjøre i kvartalet, noe som resulterte i et EBITDA-resultat på 70 millioner kroner, opp fra minus 29 millioner på samme tid i fjor.

I likhet med foregående kvartaler foreslår styret et utbytte på 170 millioner kroner, eller 4 kroner pr. aksje for kvartalet.

Torsdag falt Bonheur-aksjen 3,48 prosent 222 kroner, etter å ha steget i overkant av 23 prosent det seneste året. Hittil i år er aksjen dog ned drøyt 8 prosent.