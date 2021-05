Equinor inngår nytt flytende havvindsamarbeid

Equinor og Vårgrønn har signert en samarbeidsavtale om en felles søknad for havvindareal i Norge i Utsira Nord-området, fremgår det av en melding fra selskapet.

Vårgrønn eies av italienske Eni og oppkjøpsfondet Hitecvision med henholdsvis 70 og 30 prosents andel.

Equinor og Eni er allerede partnere i Dogger Bank som nå bygges i Nordsjøen, og som blir verdens største havvindpark når den står ferdig.

Equinor og Vårgrønn ønsker å utarbeide og sende en felles søknad til norske myndigheter om utvikling av flytende havvind på Utsira Nord utenfor vestkysten av Utsira og Haugalandet i den norske delen av Nordsjøen.

– En flytende havvindpark på Utsira Nord kan bli det neste prosjektet i stor skala som kan fremme industrialisering av flytende havvind og skape nye muligheter for norsk industri, sier Equinors konserndirektør for Nye energiløsninger, Pål Eitrheim, i meldingen.

Olje- og energidepartementet har åpnet to områder for produksjon av fornybar energi til havs (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II), og myndighetene arbeider nå med lisensprosessen for norske havvindprosjekter.

– Dette prosjektet vil bli vesentlig for vår ambisjon om å eie og drive 1 gigawatt (GW) installert kapasitet innen 2030, sier Olav Hetland, konsernsjef i Vårgrønn, i meldingen.