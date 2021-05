Strømutfordrer i minus

Se selskapets presentasjon direkte klokken 13.00.

Skandia GreenPower fikk i første kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 2,8 millioner kroner, mot 5,7 millioner i samme periode i fjor, viser strømselskapets kvartalsregnskap.

Brutto inntekter var imidlertid kraftig opp, fra 38,8 til 76,9 millioner kroner. Selskapet, som ble notert på Euronext Growth 22. februar, viser til høyere engrospriser som forklaring.

Netto inntekter gikk derimot tilbake fra 14,6 til 10,7 millioner, ifølge selskapet på grunn av lavere kundeportefølje og avventing av planlagte pristilpasninger. Skandia GreenPower presiserer samtidig at netto inntekt pr. kunde var bedre enn forventet og budsjettert.

Driftsresultatet etter av- og nedskrivninger viser et underskudd på 2,3 millioner kroner – mot et overskudd på 1,1 millioner for ett år siden.

Selskapet har ambisjoner om å ha 500.000 kunder i 2025, mot dagens rundt 25.000. De årlige nettoinntektene skal opp i 450 millioner, og ambisjonen for driftsmarginen er rundt 30 prosent.