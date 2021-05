Guidet aksjen rett ned

Linseprodusenten poLight har lenge vært en av børsens vinnere, med en kursoppgang på over over 200 prosent det seneste året. Etter fredagens kvartalspresentasjon gikk imidlertid aksjen solid i rødt etter at konsernsjef Øyvind Isaksen for første gang skisserte veikartet de nærmeste årene.

– Vi er blitt oppfordret av mange til å være litt mer spesifikke på hva som vil skje når, sa konsernsjef Øyvind Isaksen, da han viste frem den siste sliden i presentasjonen.

Der kom det frem at selskapet forventer å kapre den første smarttelefonkunden i løpet av inneværende år. Deretter vil det komme kunder innenfor smarte briller og medisinsk utstyr, noe som vil sikre at selskapets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) går break even i 2023.

I 2025 ser selskaper for seg at inntektene vil være på rundt 100 millioner dollar, eller godt over 800 millioner kroner, med en EBITDA-margin på rundt 20 prosent.

Stor interesse

Det er imidlertid lang vei frem dit. I første kvartal omsatte selskapet for 1,5 millioner kroner, og leverte en negativ EBITDA på litt over 20 millioner kroner.

Da Oslo Børs åpnet fredag, var selskapet verdsatt til over 1,8 milliarder kroner. Det tilsvarte over elleve ganger konsernledelsenes forventede EBITDA om fire år.

– Vi har helt klart potensial til å nå en omsetning på 100 millioner dollar. Det er et tall som underbygges av våre interne analyser, sier Isaksen om prognosen.