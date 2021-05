Zenith hentet 6 millioner

I første versjon av denne artikkelen sto det at Zenith hentet 60 millioner kroner. Det stemmer ikke. Riktig beløp er 6 millioner kroner.

Zenith Energy har sikret norske institusjonelle investeringer gjennom en rettet emisjon i Norge, som også har tiltrukket seg en privat investor med høy nettoverdi. Det opplyses i en børsmelding mandag.

Emisjonen resultert i utstedelse av 60 millioner nye ordinære aksjer i aksjekapitalen, mot et samlet vederlag på 6 millioner kroner. Tegningskursen på aksjene var 0,10 kroner pr. aksje, som tilsvarer en rabatt på 8,75 prosent i forhold til sluttkursen på Euronext Growth 7. mai.

Inntektene fra emisjonen vil bli brukt til å finansiere planlagte feltutviklingsaktiviteter som skal utføres i de nylig kjøpte konsesjonene Ezzaouia, El Bibane og Robbana i Tunisia, samt å gi ekstra generell arbeidskapital for å støtte Zeniths bredere utviklingsaktiviteter i Afrika.

Forventet ikke emisjon for to uker siden

– I lys av et uoppfordret interesse fra en respektert norsk institusjonell investor som ønsker å ta en posisjon i aksjekapitalen i Zenith, er styret svært fornøyd med å akseptere denne investeringen som muliggjør inntreden av det som forventes å vare langsiktig, potensiell hjørnestein, norsk institusjonell investor, sier konsernsjef Andrea Cattaneo i Zenith Energy.

Cattaneo legger samtidig til at emisjonen kan oppfattes som en motsetning til en kommentar han kom med i slutten av april, da han sa at han ikke forventet å hente ytterligere kapital gjennom emisjoner før slutten av andre kvartal.

– Det er imidlertid viktig å understreke at denne investeringen er akseptert på et strategisk nivå og for å styrke Zeniths kapitalmarkedsutsikter i Norge, samt gi ytterligere finansiering til Zenith for å implementere sine utviklings- og oppkjøpsmål, sier Zenith-sjefen.