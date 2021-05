Hydrogenselskap slår på stortromma

Everfuel annonserer i en børsmelding tirsdag planer om HySynergy Fase II-utviklingen av en 300 MW elektrolyse- og PtX-fasilitet (Power-to-X) vegg i vegg med Fredericia-raffineriet.

HySynergy Fase II omfatter det selskapet beskriver som en betydelig oppskalering i produksjonen av grønn hydrogen. Målet er å ta en endelig investeringsbeslutning innen utgangen av 2022, med kommisjonering sent i 2024, avhengig av finansiering og regulatoriske godkjennelser.

Everfuel er i dialog med både offentlige og private interesseholdere, og har søkt om prosjektstøtte under IPCEI-programmet for utviklingen av store hydrogenprosjekter (Important Projects of Common European Interest).

Budsjett: 250 millioner euro

Forventet prosjektbudsjett er på opptil 1,9 milliarder danske kroner, eller 250 millioner euro.

Ved realisering vil anlegget ifølge meldingen ha kapasitet til å senke danske, transportrelaterte CO2-utslipp med nesten 5 prosent innen 2025. Den danske regjeringens mål er å redusere CO2-utslippene med 70 prosent innen 2030.

Utviklingen av en 20 MW elektrolysør (HySynergy Fase I) fortsetter, og en endelig regulatorisk godkjennelse er ventet innen sommeren 2021, med byggestart planlagt for tredje kvartal.

HySynergy Fase I og II er en del av Everfuels tidligere kommuniserte planer om å investere 1,5 milliarder euro i utviklingen av en europeisk verdikjede for grønn hydrogen og å nå én milliard euro i årlige inntekter fra hydrogensalg innen 2030.