Fjordkraft tjente 161 millioner i første kvartal

I første kvartal 2021 hadde Fjordkraft brutto driftsinntekter på 4,06 milliarder kroner, mot 1,31 milliarder kroner i samme periode i fjor. Netto driftsinntekter i perioden var på 510 millioner kroner, mot 481 millioner kroner i første kvartal 2020.

Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på 182 millioner kroner, ned fra 231 millioner kroner for et år siden. Resultat før skatt endte på 161 millioner kroner, mot 236 millioner kroner i første kvartal 2020.

Fjordkraft skriver i kvartalsrapporten at første kvartal 2021 har vært preget av ugunstig markedsdynamikk med betydelig og rask økning i elspotprisene, spesielt i januar.

Fjordkraft Holding (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Brutto driftsinntekter 4.063 1.310 Driftsresultat 182 231 Resultat før skatt 161 236 Resultat etter skatt 134 184