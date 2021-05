Equinor-granskning fullført: – Var svært alvorlige

Brannen på Tjeldbergodden skjedde 2. desember 2020, mens Brannen på Hammerfest LNG inntraff 28. september.

For Tjeldbergodden-hendelsen fastslår granskningsgruppen blant annet at hendelsen «under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gitt svært alvorlig utfall som lekkasje og eksplosjon av syntesegass, med potensial for flere omkomne, ettersom flere mennesker befant seg i nærheten av bygget der brannen oppsto på det aktuelle tidspunktet».

Brannen skjedde etter at en dampturbin ikke stanset som den skulle, og i stedet økte hastigheten.

«Dette førte til et havari i en kopling mellom dampturbinen og et gir som medførte at tunge metalldeler ble slynget ut. En av disse slo hull i en rørlinje med smøreolje til turbingeneratoren. Smøreoljen antente og forårsaket brannen», heter det i meldingen.

Granskningsgruppen har konkludert med at dampturbinen økte hastigheten på grunn av feil i forbindelse med en avstengingsventil i turbinen.

Hammerfest LNG

Ved Hammerfest LNG oppstod det ved oppkjøring av anlegget en brann i filterhuset på gassturbingenerator 4.

Årsaken var her ifølge granskningsgruppen selvantennelse i filtrene i turbinluftinntaket på grunn av langvarig, alt for høy temperatur.

«Anti-is varmeveksleren i luftinntaket ble brukt utenfor sitt tiltenkte bruksområde og forårsaket den høye temperaturen som utløste brannen. Granskingsgruppen anser ikke at vedlikeholdsintervall for bytte av filtrene som selvantente er en medvirkende årsak», skriver Equinor, som fastslår at det her var liten sannsynlighet for at brannen kunne ha spredd seg til andre deler av anlegget.

Tiltak

Konserndirektør for markedsføring, midstrøm og prosessering i Equinor, Irene Rummelhoff, fastslår at begge brannene på landanleggene i 2020 var svært alvorlige.

– Dette er hendelser som har gått sterkt inn på alle som var involvert og er berørt. Beredskapshåndteringen bidro til at ingen personer kom til skade, sier hun.

Hendelsene har utløste fra høsten 2020 et omfattende forbedringsarbeid innen sikkerhet på landanleggene.

– Vi var tidlig ute med å gjøre tiltak for å sikre at lignende hendelser ikke inntreffer igjen. Funnene i begge granskingsrapportene følges opp med ytterligere aksjoner som skal styrke sikkerhetsarbeidet på landanleggene og i Equinor, sier Rummelhoff i en koemmntar.