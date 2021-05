Spetalen-selskap med nytt karbonfangstsamarbeid

Horisont Energi børsmeldte onsdag morgen at det er inngått en intensjonsavtale med TGS om å utvikle nye teknologer for karbonfangst og -lagring (CCS).

Avtalen innebærer en satsing for å identifisere og utvikle effektive metoder for «identifisering og klassifisering av reservoarer for karbonlagring, samt 4D-overvåkningsteknologi for overvåking av CO2-injeksjon», heter det i børsmeldingen.

Den nye teknologien skal overvåke og redusere risiko knyttet til potensielle CCS-reservoarer i norsk farvann. Utviklingsarbeidet vil fokusere på Horisont Energis arealer på norsk sokkel.

– Ved å utnytte vårt bibliotek av energidata kombinert med våre undervanns bildebehandlingsløsninger og geologiske kunnskap, ser vi frem til å utvikle viktige nye CCS-teknologier sammen med Horisont Energi, sier Jan Schoolmeesters, konsernsjef i TGS.

– Vi ser frem til å identifisere og utvikle nye metoder for identifisering og klassifisering av reservoarer for CO2-lagring og fremme nye teknologier for overvåking av karbonlagring, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, konsernsjef i Horisont Energi.