Røkke-selskap vil bli ASA

Kjell Inge Røkkes karbonfangstselskap Aker Carbon Capture har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 3. juni klokken 9.00, der det vil bli foreslått å gjøre selskapet om til et allmennaksjeselskap (ASA).

Dette i forbindelse med selskapets planer om å flytte noteringen av selskapets aksjer fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs.

På generalforsamlingen vil det også bli foreslått å velge Linda Litlekalsøy Aase som nytt styremedlem. Hun er i dag global leder for elektrifiserings-, vedlikeholds- og modifiseringsvirksomheten til Aker Solutions, et selskap hun har jobbet for siden 2014.

Aker Carbon Capture-styret består forøvrig av leder Henrik O. Madsen, Kristian Monsen Røkke, Øyvind Eriksen, Nina Kristine Jensen, Oscar Graff og Liv Monica Stubholt. Kjell Inge Røkke er varamedlem.