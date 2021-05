KRG varsler kutt og forsinkelser for DNO

De kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Irak (KRG) har varslet DNO, partner Genel Energy og andre internasjonale oljeselskaper om endringer i nedbetalingsplanen for pengene myndighetene skylder for oljesalg i 2019 og 2020, fremgår det av meldinger fra DNO og Genel torsdag.

Ifølge DNO har naturressursministeren informert om en intensjon om å utvide betalingsperioden for restanser fra 2019 og 2020.

Der DNO og Genel tidligere skulle få 50 prosent av de ekstra inntektene i enhver måned der Brent-oljeprisen overstiger 50 dollar fatet, reduseres dessuten andelen til 20 prosent.

Nyheten kommer kort tid etter at Pareto Securities har bygget en positiv DNO-analyse og utbytteforventninger på positive utsikter i Kurdistan.

Genel opplyser at endringen vil gjelde fra og med betalingene for mars, og at KRG viser til vedvarende utfordringer knyttet til coronapandemien i Irak.

Både DNO og Genel opplyser at de vil gå i dialog med myndighetene om de nye vilkårene.