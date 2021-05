SEB nedjusterer hydrogenaksje, men ser «sunn underliggende drift»

SEB nedjusterer kursmålet på Hexagon Composites til 56 kroner pr. aksje, fra tidligere 78 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar imidlertid kjøpsanbefalingen.

På tross av at omsetningen i første kvartal var under meglerhusets estimat og konsensus, var EBITDA og driftsresultatet bedre enn ventet – hvilket reflekterer sterkere marginer enn ventet.

Selskapet hadde i første kvartal inntekter på 690 millioner kroner – en nedgang fra 802 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

«Vi ser på de bedre marginene – som mer enn utligner en svakere omsetning – som et tegn på sunn underliggende drift», skriver SEB i sin analyse.

Det var det amerikanske lastebilmarkedet og det europeiske bussmarkedet hadde en sterk start på året, mens mobile pipeline-markedet har vært svakt, opplyser selskapet i kvartalsrapporten.

Kursmålet nedjusteres for å reflektere en lavere fair value for selskapets eierandel på 75 prosent i Hexagon Purus.

– Vi er der vi forventer at vi skulle være, sier Hexagon Purus-sjef Morten Holum, etter å ha tapt over 100 millioner kroner i første kvartal.