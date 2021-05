EAM Solar (Mill. EUR) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 0,3 0,3 Driftsresultat –0,6 –0,3 Resultat før skatt –1,3 1,5 Resultat etter skatt –1,4 1,5

EAM Solar fikk i første kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 483.000 euro, mot et underskudd på 184.000 euro i samme periode i fjor.

Resultatet tynges av juridiske kostnader på 467.000 euro.

Selskapets primære virksomhet er investeringer i solparker og salg av strøm gjennom langvarige kontrakter. Selskapet har i dag fire solparker i Italia, med samlet kapasitet på 4,0 megawatt.

Det er imidlertid i sitt åttende år med rettstvister knyttet til den såkalte P31-porteføljen, og en betydelig del av selskapets aktiviteter og fremtidige verdi er avhengige av disse, påpeker selskapet.

Strategiske prosesser

EAM Solar påpeker også at selskapet har gått glipp av muligheter innen sitt kjerneområde på grunn av de rettslige prosessene. Det har nå startet en gjennomgang av alternative juridiske tiltak for at Enovos og Renova/Avelar holdes ansvarlig for det selskapet omtaler som P31-bedrageriet.

Selskapet er også i samtaler med Energeia, som eier 40 prosent i EAM Solar, om å la EAM Solars aksjonærer ta del i Energeias fremtidige virksomhet og verdiskaping.

EAM Solar venter å ha gjennomført sine strategiske prosesser i løpet av første halvår i år.