BW Offshore-datter BW Ideol skal jakte store offshore vindprosjekter, og hentet tidlig i mars over en halv milliard i forbindelse med børsnoteringen av selskapet.

Selskapet sikter mot første flytende vindkontrakt allerede i år mellom Frankrike og Storbritannia. Prosjektet skal ha en kapasitet på 270 MW og er en del av Frankrikes internasjonale vindsatsing på 8,75 GW.

Nå har BW Ideol levert tall for første kvartal, og selskapet gikk ikke overraskende i underskudd.

Selskapet signerte i første kvartal avtale med franske myndigheter om at de vil benytte BW Ideols teknologi i tre vindturbiner utenfor franskekysten. Kontrakten har en verdi på over 4 millioner euro – rett over 40 millioner kroner – ifølge selskapet.

Ved utgangen av mars sto selskapet med kontantbeholdning på 51,4 millioner euro – rundt 520 millioner kroner.

Selskapet melder også om sterk utnyttelsesgrad på sine vindturbiner. I første kvartal produserte vindparken i Frankrike 2.015 MWh med elektrisitet og registerte 91,7 prosent tilgjengelighet.

Målet for BW Ideol er å være en ledende aktør i flytende vind og å være med på utvikling av 10 gigawatt (GW) innen 2030 i partnerskap med andre.

BW Ideol-aksjen har ikke fått noen drømmestart på børs og er ned 13 prosent siden noteringen i midten av mars. I dag er aksjen uendret.