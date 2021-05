Spetalen-aksje opp på Equinor-avtale

Horisont Energi og Equinor har inngått en avtale for å ytterligere modne karbontransport- og lagringsprosjektet Polaris utenfor kysten av Nord-Norge, går det frem av en melding.

Aksjen steg fra 46,57 kroner da nyheten kom til 50,98 kroner i skrivende stund.

– Equinor har lang erfaring med karbonfangst og -lagring (CCS), og derfor er jeg veldig glad for at de har valgt å samarbeide med oss om Polaris-prosjektet, kommenterer Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, konsernsjef i Horisont Energi.

For at CCS skal spille en viktig rolle i å redusere klimaendringene, mener Haukelidsæter Eidesen man er nødt til å utvikle mange prosjekter.

100 millioner tonn

Polaris-prosjektet forventes ifølge meldingen å ha en samlet karbonlagringskapasitet på over 100 millioner tonn, hvilket tilsvarer to ganger Norges årlige klimagassutslipp.

Karbonlagringsreservoaret utenfor kysten er en sentral del av det planlagte Barents Blue-prosjektet, som vil være Europas første verdensomspennende produksjonsanlegg for karbonnøytral ammoniakk.

Dersom Barents Blue utvikles, vil anlegget ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ren ammoniakk pr. dag, noe som gjør det til et av de største ammoniakkanleggene i verden.

Mulighetsstudien for prosjektet er i ferd med å avsluttes og man nærmer seg konseptfasen, heter det ifølge meldingen. Det forventes at en investeringsbeslutning for Polaris og Barents Blue-prosjektet vil bli tatt mot slutten av 2022.

Intensjonsavtale

I november 2020 inngikk Horisont Energi en intensjonsavtale med Equinor om å undersøke muligheten for å bygge Barents Blue-anlegget. Anlegget vil ha en produksjonskapasitet på over 1 million tonn blå ammoniakk i året fra det er i drift i 2025, og vil ha en CO2-fangstrate på over 99 prosent.

I den første fasen av prosjektet vil Polaris lagre 2 millioner tonn CO₂ årlig fra Barents Blues ammoniakkproduksjon.

TGS-sammarbeid

12. mai gikk det frem at Horisont Energi hadde inngått en intensjonsavtale med TGS om å utvikle nye teknologer for karbonfangst og -lagring (CCS).

Avtalen innebærer en satsing for å identifisere og utvikle effektive metoder for «identifisering og klassifisering av reservoarer for karbonlagring, samt 4D-overvåkningsteknologi for overvåking av CO2-injeksjon, het det i børsmeldingen.