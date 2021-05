Hydrogenselskap skal samarbeide med Norsk Hydro

Everfuel og Hydros avdeling for fornybart hydrogen har signert en intensjonsavtale. Den omfatter samarbeid for å etablere et rammeverk for koordinert utvikling, drift og optimalisering av hydrogenelektrolysere basert på fornybar energi i Europa, ifølge en melding fra selskapene.

Selskapene vil utvikle prosjekter ved Hydro-eide aluminiumsanlegg med dedikerte spesielle formålsselskaper (SPV), som letter bygging og drift av hver elektrolysør. SPV-ene vil være enten heleid av Hydro eller majoritetseid av Everfuel.

Hydro og Everfuel har blitt enige om å fokusere på tre lokasjoner i Norge og i fastlands-Europa, som vil kunngjøres i andre halvdel av 2021. Everfuel vil være majoritetseier av to av de tre opprinnelige stedene.

Begge selskapene forventer at samarbeidet vil legge til rette for akselerert vekst av grønn hydrogenproduksjon samtidig som de skaper en plattform for risikodeling og kostnadsreduksjoner, ifølge meldingen.

Onsdag signerte Everfuel en stor kontrakt med nordens største taxiaktør.