Halverer kursmålet i hydrogenrakett, men spår fortsatt dobling

Pareto Securities halverer nærmest kursmålet på hydrogenselskapet HydrogenPro, til 55 kroner, fra tidligere 100 kroner. Samtidig fastholdes en kjøpsanbefaling, ifølge en analyse fra meglerhuset fredag, melder TDN Direkt.

«Vi finner god støtte på nåværende nivåer og argumenterer for at risk/reward ser attraktiv ut, men vi senker kursmålet til 55 kroner (100) for å reflektere den økte risikoen (WACC opp til 18 prosent, fra 13)», skriver meglerhuset i analysen.

Pareto Securities foretar flere endringer i estimatene på kort og mellomlang sikt, som begrunnes med økt risiko og nylige forsinkelser.





En av endringene er at meglerhuset har valgt å nedjusterte det estimerte salget i 2021 med 50 prosent. Estimatene for perioden 2022-2024 senkes med fire prosent.

«De langsiktige estimatene er relativt uendret, noe som i stor grad reflekterer vekst i linje med forventet CAGR for det grønne hydrogenmarkedet på omtrent 20 prosent mot 2030», legger meglerhuset til.

Til tross for at kursmålet nærmest halveres ser Pareto fortsatt en oppside på 95 prosent i aksjen. Kursen har rast 53,73 prosent så langt i år og aksjen ble handlet for 28,20 kroner ved børsslutt torsdag.