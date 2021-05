Meglerhus hever kursmålet på Røkke-dominert selskap med 50 prosent

Kepler Cheuvreux skrur opp kursmålet med 50 prosent på REC Silicon, til 15 kroner, fra tidligere 10 kroner. Samtidig gjentas en hold-anbefaling, ifølge en analyse fredag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset mener at den potensielt betydelige oppsiden i selskapet er fristende, men at hold-anbefalingen opprettholdes på grunn av for mange spørsmålstegn rundt utsiktene for anoder med høyt silisiuminnhold.

Blant driverne i anode-delen fremhever Kepler samarbeidspartneren Group14, som kan komme i mål med en investeringsbeslutning innen slutten av tredje kvartal.

«Vi er imidlertid usikre på den kommersielle konkurranseevnen sammenlignet med alternative teknologier», påpeker meglerhuset i analysen.

REC Silicon-aksjen har hatt flat utvikling så langt i år og er opp 0,62 prosent, til 16,19 kroner. Det seneste året er aksjen derimot opp 474,47 prosent.