Hydrogen-selskap jakter over 300 millioner i støtte

Partnerne i GreenHyScale-prosjektet på danske GreenLab Skive forbereder en tilskuddsavtale med European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) for et nytt storskala elektrolyseprosjekt, går det frem av en børsmelding fra Everfuel fredag.

Tilskuddsordningen er i tilknytning til EU Green Deal 2.2.

Prosjektets siktemål er å demonstrere minst 100 megawatt grønn elektrolyse basert på en ny multi-MW-serie elektrolyseplattform levert av Green Hydrogen Systems og installert ved GreenLab Skive.

Tilskuddet har et samlet budsjettbidrag på 30 millioner euro.