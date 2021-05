SE DIREKTE webcast fra kvartalspresentasjonen kl 10:00

HydrogenPro hadde driftsinntekter på 0,6 millioner kroner i første kvartal, mot 26,7 millioner kroner i hele regnskapsåret 2020. Resultatet før skatt endte med et tap på 9,6 millioner kroner.

Selskapet har hatt et aktivt kvartal der noen av høydepunktene har vært bygging av et pilotanlegg for ny elektrodeteknologi i Danmark og at økt produksjonskapasitet i Asia er sikret. Prosjektene i Frankrike (Dunkirk og Normandie), samt to prosjekter i USA, går også etter planen.

HydrogenPro har også sikret flere samarbeidsavtaler, blant annet med Kvina Energy og Hynion, i tillegg til at kapasiteten for prosjektgjennomføring skaleres opp.

Pr. 31. mars hadde selskapet en kontantbeholdning på 489,5 millioner kroner.

«Markedet var veldig aktivt gjennom hele kvartalet med flere nye henvendelser og tilbud», sier adm. direktør Mårten Lunde i en børsmelding.

Les hele kvartalsrapporten her.

Hydrogenpro (Mill. kr) 1. kv./21 Hele 2020 Driftsinntekter 0,6 26,7 Driftsresultat -9,4 -5,9 Resultat før skatt -9,6 -15,9 Resultat etter skatt -9,3 -15,9