Milliardkontrakt for Røkke i havvind

Aker Solutions, i et konsortium med Siemens Energy, har signert en intensjonsavtale med ScottishPower Renewables for levering av høyspenttransformatorer (HVDC) til havvindprosjektet East Anglia THREE i Storbritannia.

Aker Solutions skal stå for ingeniørarbeider, bygging og installasjon, og selskapets betegner kontrakten som "svært stor". Det betyr en kontrakt på mellom 2 og 3,5 milliarder kroner.

Avtalen betinges av at prosjektet når fullfinansiering i 2022, og Aker Solutions vil først på dette tidspunktet ta kontrakten inn i ordreboken.

En av verdens største

East Anglia THREE er lokalisert i Nordsjøen utenfor østkysten av England, og er planlagt for en installert kapasitet på opptil 1.400 MW.

Prosjektet er en del av East Anglia Hub-utviklingen, som inkluderer East Anglia TWO og East Anglia ONE North, med en planlagt totalkapasitet på opptil 3.100 MW. Utviklingen beskrives av Aker Solutions-sjef Kjetel Digre som en av verdens største innen havvind.

Selskapets første trinn av leveransen er ingeniørdesign, som vil utføres av selskapets Reading-kontor i Storbritannia.