Analytiker: – Markedet være i en mye sterkere posisjon til å håndtere mer olje

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,32 prosent til 68,64 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,24 prosent til 66,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokuset i oljemarkedet er ifølge TDN Direkt denne uken rettet mot den femte runden med samtaler mellom USA og Iran, som etter planen vil starte opp i Wien senere i dag.

Ifølge det iranske utenriksdepartementet skal det fortsatt værer noen uenigheter mellom Iran og resten av verdensmaktene knyttet til gjeninnførelsen av atomavtalen, noe som har ført til mer usikkerhet rundt når en avtale vil bli nådd.

– USAs innenriksminister helte kaldt vann over utsiktene for en gjeninnføring, og uttalte at det er ingen indikasjoner på at Iran vil overholde deres atomrelaterte forpliktelser, sier analytiker Sophie Griffiths i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Mange har uansett tro på at en økning i iransk oljeeksport vil absorberes av utsiktene om høyere oljeetterspørsel.

– Med fortsatt innhenting i den økonomiske veksten, samt at markedet nærmer seg en sesongmessig topp i etterspørsel, vil markedet være i en mye sterkere posisjon til å håndtere mer olje, sier analytikere i ANZ, ifølge nyhetsbyrået.