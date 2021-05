Hydrogenselskap ruller ut stasjoner

Everfuel lanserer sin plan for utrulling av opptil 19 strategisk posisjonerte H2 fyllestasjoner for nullutslippstransport i Danmark innen utløpet av 2023, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Det danske nettverket vil omfatte anlegg utviklet av Everfuel, inklusive fyllestasjonene Esbjerg, Kolding, Aarhus og Korsør som er operative i dag, i tillegg til høykapasitetsstasjonen H2Station ved Amager i København med planlagt oppstart 1. juli 2021.

H2-nettverket er en del av Everfuels oppskaleringsfase i den annonserte planen som går ut på å investere 1,5 milliarder euro i utviklingen av en grønn hydrogenverdikjede i Europa – og å nå én milliard i omsetning fra salg av hydrogendrivstoff til busser, lastebiler og biler innen 2030.

Korridor Oslo-Hamburg

Målet er å utvikle et H2-nettverk som i første omgang vil dekke Norge sør for Trondheim, Sverige sør for Stockholm, samt Danmark. Nettverket støtter ifølge meldingen STRING-initiativet for etablering av en hydrogenkorridor med fyllestasjoner fra Hamburg til Oslo. EU skal etter planen være med på finansieringen av prosjektet, sammen med OPS-partnerskap (offentlig/privat samarbeid, red. anm.) STRING omfatter minst 13 interessenter i åtte regioner og fem større byer i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.

Everfuel har kartlagt flere nye lokasjoner i Danmark, og de første av disse ventes annonsert i 2021.