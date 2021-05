MPC vil styrke fornybar-satsingen i Karibia

MPC Capital er blitt med i CGI Action Network som har forpliktet seg til å samle inn penger fra amerikanske investorer og stiftelser for å finansiere infrastrukturprosjekter for fornybar energi.

Planen er å hente inn 90 millioner dollar – nesten 750 millioner kroner –over en toårsperiode, opplyses det i en melding fra MPC Energy Solutions tirsdag.

VERT: Tidligere president Bill Clinton Foto: Bloomberg

CGI Action Network skal arrangere et virtuelt møte på Post-Disaster Recovery. Møtet vil bli ledet av den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton, og vil utspille seg fra 25. til 27 mai. Et år inn i pandemien – og like før starten på orkansesongen i Atlanterhavet – vil dette virtuelle arrangementet diskutere hvordan pandemien har påvirket den karibiske regionen og fremheve behovet for samarbeid mellom myndigheter, private sektor, filantropi, ideelle organisasjoner og ledende aktører i samfunnet.

Adm. direktør i MPC Energy Solutions, Martin Vogt, vil være en hovedtaler på webinar «Renewable, Resilient Energy: Innovative Models for Deploying to Scale». Vogt vil snakke om fornybar, elastisk energi og hvordan den vil bidra til å utløse økonomisk utvinning fra pandemien i Karibia ved å støtte opprettelsen av arbeidsplasser, økonomisk diversifisering og motstandsdyktighet mot klimaet.