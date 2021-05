Kutter kursmålet med 65 prosent

Sparebanken 1 Markets nedgraderer Hexagon Purus fra en kjøpsanbefaling til nøytral. Samtidig setter meglerhuset ned kursmålet med 65 prosent, til 35 kroner pr. aksje. Det kommer frem i en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Hexagon Purus-kursen fikk all time-high 8. januar da kursen lå på 87,98 kroner pr. aksje, mens den tirsdag formiddag blir handlet for 36 kroner pr. aksje.



Hydrogenfordel

Analytikerne Thomas Dowling Næss og Vetle Wilhelmsen hos Sparebanken 1 Markets har tatt over dekningen etter at Jonas Meyer sluttet for å begynne i Gen2 Energy. Duoen skriver at de liker selskapet, men at dagens verdsettelsen er rettferdig.

KUTTER KURSMÅLET; Analytiker Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets. Foto: Privat

Meglerhuset anslår at hydrogen kan leveres billigere enn fossilt drivstoff ved pumpe med dagens teknologi, og forventer at fordelen med hydrogen vil øke etter hvert som teknologien forbedres og markedet får stordriftsfordeler.



«Det har vært et kylling-og-egg-problem om drivstoffstasjoner eller kjøretøy skal produseres først, men nå opplever vi store investeringer på tvers av hydrogenindustrien», skriver Wilhelmsen og Næss i oppdateringen.

Hydrogensatsing i EU

Ifølge SpareBank 1 Markets planlegger EU å investere over 100 milliarder euro i produksjon, distribusjon og transport av hydrogen, mens flere produsenter har begynt å øke sin produksjon av hydrogenbiler. Innen 2030 har EU som mål å ha installert mellom 4.000 og 8.000 hydrogenstasjoner og skal ha mellom 2,7 og 5,4 millioner hydrogenbiler på veiene.

«Vi anslår at Hexagon Purus er i stand til å oppnå en markedsandel på hydrogensylindere på 30 prosent innen 2030, med en beskjeden 1,5 prosent hydrogenadopsjonsrate. Vi antar også at selskapet er i stand til å oppnå en EBITDA-margin på 15 prosent»



SpareBank 1 Markets har en sterk tro på at hydrogen blir et langsiktig dominerende drivstoff for transport, og at estimatet deres derfor kan være for lavt sammenlignet med et steady-state miljø.