Avtalerush preget kvartalet

Everfuel leverte noe svakere driftsinntekter i første kvartal, som endte på 0,2 millioner euro, mot fjorårets 0,5 millioner euro. Driftsresultatet forverret seg til minus 1,2 millioner mot et overskudd på 0,3 millioner euro i samme periode i fjor.

Hydrogenselskapet oppnådde flere viktige punkter i løpet av kvartal. Det inngikk et hydrogensamarbeid i industriell skala med Hydro , det lanserte en nettverksstrategi for hydrogenutrulling i Skandinavia og det inngikk et samarbeid med Cabonline for å utvikle det nordiske markedet for hydrogendrevne taxier.

Selskapet har en kontantbeholdning på 79,2 millioner euro, der noe ble hentet gjennom en rettet emisjon i januar. FA