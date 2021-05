Equinor, RWE og Hydro vil bygge stor havvindpark i Nordsjøen

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN har nå undertegnet en samarbeidsavtale om havvind i Norge, opplyses det i en melding.

De tre partnerne skal sammen utarbeide og søke norske myndigheter om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.

– Nordsjøen har noen av verdens beste vindressurser. En stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II kan få en sentral rolle i den videre utviklingen av Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs, og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, i en kommentar.

Sørlige Nordsjø II-området har ifølge meldingen blant de beste vindressursene i verden og et havdyp på mellom 53 og 70 meter.

Etter at EU og Storbritannia uttrykte ambisjoner om 300 GW og 100 GW havvind innen 2050 for å nå sine nullutslippsmål, har området potensial til å levere en betydelig andel fornybar energi til disse landene.