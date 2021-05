Oljegigant kjøper 20 prosent av hydrogentaxiselskap

Total har kjøpt en andel på 20 prosent i det franske hydrogentaxiselskapet Hysetco, ifølge en pressemelding fra oljegiganten.

Hysetco eier ifølge meldingen verdens største hydrogentaxiflåte, noe de lanserte i 2015 og som opererer i Île-de-France-regionen under merkevaren "Hype". "Hype"-prosjektet målsetter å demonstrere i storskala påliteligheten av nullutslipps hydrogenkjøretøy for urban mobilitet.

– Total fortsetter å akselerere sin transformasjon til TotalEnergies, en ledende energiaktør i energiovergangen, sier Patrick Pouyanné, konsernsjef i Total, etter kjøpet.

Total har også investert i et større elektrisk ladenettverk i Paris, og ønsker å bruke den franske hovedstaden som et forbilde for andre storbyer hva gjelder grønn mobilitet.

Ifølge meldingen eier Hysetco på nåværende tidspunkt omtrent 700 taxier i Paris, med en majoritet av de som dieselkjøretøy som gradvis vil utfases til fordel for hydrogenkjøretøy innen 2024.

Disse hydrogenkjøretøyene får sitt brensel fra et dedikert nettverk av hydrogenfyllestasjoner operert av Hysetco.

«Dette nettverket er forventet å utvides de kommende årene for å støtte veksten i hydrogenkjøretøyflåten», skriver Total i meldingen og legger til at oljegiganten vil gjøre sitt nettverk av tjenestestasjoner tilgjengelig for Hysetco for å bidra i veksten av hydrogenfyllestasjoner.

Blant andre aksjonærer i Hysetco er STEP (Société du Taxi Electrique Parisien), Air Liquide, Toyota og Kouros.