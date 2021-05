Børsferskt vindselskap tapte litt

Integrated Wind Solutions hadde ingen driftsinntekter i første kvartal, i likhet med siste kvartal i fjor. Driftsresultatet endte med et tap på 2,5 millioner kroner, mot et nullresultat på slutten av 2020.

Resultatet før skatt kom inn på minus 2,5 millioner kroner, mot null i det foregående kvartalet.

Awilcos Integrated Wind Solutions debuterte på Euronext Growth 25. mars og opererer i markedet for ferdigstillelse, service og vedlikehold av havvindparker. Selskapet har i første omgang bestilt to spesialskip beregnet på transport av mannskaper til å gjøre arbeidet, men det har opsjoner på ytterligere to søsterfartøyer.

Foruten stor krankapasitet, bølgekompenserende gangbro, dynamisk posisjoneringssystem og lugarplass til 120 personer, skal skipene være såkalte plug in-hybrider. Dette gjør at de kan holdes i gang på elektrisitet i inntil seks timer. Prislappen er på i underkant av 500 millioner kroner pr. stykk.

