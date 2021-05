Vindselskap har sikret tre kontrakter til 1,2 milliarder

Fred. Olsen Windcarrier, som er et underselskap av Fred. Olsen Ocean som igjen eies av Bonheur, har sikret tre nye kontrakter for turbintransport og installasjon (T&I) de to siste månedene, ifølge en melding fra selskapene.

Kontraktene har en samlet verdi på inntil 124 millioner euro, cirka 1,26 milliarder kroner.

Arbeidet skal utføres i perioden 2022 til 2024 i både Europa og Stillehavsregionen i Asia (Apac). To av de tre kontraktene skal utføres med et oppgradert fartøy og kombinert skal de dekke inntil 630 fartøysdager.

Alle kontraktene er gjentagelseskontrakter og bygger på eksisterende kunderelasjoner, ifølge meldingen.

Som følge av disse tre nye kontraktene, i tillegg til tidligere annonsert midlertidig reallokering av et annet fartøy til Taiwan, er Fowics ordrebok nå på rundt 353 millioner euro inkludert opsjoner, der 80 prosent er fast.

Bonheur Investeringsselskap innen fornybar energi, shipping, havvind og cruise.

Adm. direktør er Anette S. Olsen.

Største aksjonær er Invento AS og AS Quatro, der Olsen-familien er eiere.

100 prosent direkte eierskap: Fred. Olsen Renewables Fred. Olsen Ocean Ltd. 100 prosent indirekte eierskap: Fred. Olsen Windcarrier Fred. Olsen Cruise Lines I tillegg eier Bonheur 54% av NHST Media Group og 12,6% av Koksa Eiendom

