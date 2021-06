Magnora tar større jafs i solceller

Magnora øker eierandelen i solcelleteknologiselskapet Evolar AB til 40,7 prosent, går det frem av en børsmelding.

Evolars teknologi gjør det mulig for produsenter av solceller, moduler og glass å installere en nøkkelferdig løsning for å celleeffektiviteten betydelig til en begrenset kostnadsøkning.

Ifølge en oppdatering sendt ut søndag kan Evolars såkalte tandemcelleteknologi Perovskite øke celleeffektiviteten i solceller med 25 prosent sammenlignet med konvensjonelle celler.

– Perovskite-muligheten representerer et strategisk knekkpunkt for solindustrien, regulære virksomheter og forbrukere, der effektivitetsrater kan gjøre et byks i en tid EU og andre regjeringer krever mer grønn energi, sa Magnora-sjef da selskapet Erik Sneve da selskapet annonserte sin første investering i Evolar 16. november 2021.

Magnora sikret seg da 28,44 prosent av selskapet. Økningen av eierandelen til 40,7 prosent kommer etter at Evolar har nådd alle milepæler i sin opprinnelige forretningsplan, og er den første av tre opsjoner på å øke eierandelen.

Når (og hvis) alle opsjoner utøves, vil Magnora eie 63,5 prosent av Evolar AB.